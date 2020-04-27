В Волгограде тренировочное поле «Зенита» укрепят имплантами

Общество 27.04.2020 15:20
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27.04.2020 15:20
На тренировочном поле спортивного комплекса «Зенит» обновят искусственное покрытие. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, уже заключен контракт на поставку материалов. Работы проведут в ближайшие месяцы.
Искусственный газон будет состоять из самовыпрямляющегося полиэтиленового волокна, устойчивого к солнечным лучам и осадкам. Всего подрядная организация обновит порядка 8 тысяч квадратных метров тренировочного поля.
Укрепить планируется и натуральный газон на основном поле стадиона. В грунт на глубину 15 сантиметров вживят полимерные нити толщиной 2 мм. В дальнейшем, корни натуральной травы будут переплетаться с полиэтиленовыми стеблями, играющими роль якоря. Это предохранит газон от повреждений и позволит ему быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок. Обновление базы стадиона проходит в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.
На «Зените» не только проводятся спортивные мероприятия, но и бесплатно занимаются горожане и проходят тренировки по различным видам спорта, включая олимпийские. Ежедневно там могут заниматься до двух тысяч человек.
В прошлом году на территории спортивного комплекса появились площадка для воркаута и мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Кроме того, СК «Зенит» получил комплект легкоатлетического оборудования для занятий бегом с барьерами, прыжками в длину и высоту, а также другими видами легкой атлетики.
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