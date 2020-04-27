Тестировать на коронавирус будут теперь и в Волжском

Здравоохранение 27.04.2020 15:12
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27.04.2020 15:12
Еще одно медучреждение Волгоградской области приступает к выполнению исследований биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции. Дополнительное обучение персонала и оснащение необходимой техникой проведено в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2» города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, для нужд клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2» Волжского при поддержке ТМК «ВТЗ» закуплены дополнительные автоклав, центрифуги, специализированные насосные системы.
За сутки здесь смогут выполнять три цикла исследований тест-системы «Вектор», что обеспечит более 700 тестов в неделю. Для обеспечения работы в круглосуточном режиме укомплектован штат врачей лабораторной диагностики и фельдшеров-лаборантов, которые в полном составе согласились работать по диагностике опасной инфекции. Также привлечены специалисты других учреждений здравоохранения. Все сотрудники обучены специалистами центра гигиены и эпидемиологии регионального Управления Роспотребнадзора.
Сейчас в Волгоградской области развернуто пять таких лабораторий, в том числе референс-центр, что позволяет ежедневно проводить свыше 1000 тестов. Время на проведение одного теста составляет 3-6 часов. Всего с начала противоэпидемических мероприятий выполнены более 24 тысяч исследований на коронавирус.
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