Телеком

«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников

Телеком 27.04.2020 15:06 Новости компаний
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27.04.2020 15:06 Новости компаний


В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.
«Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
С 27 апреля 2020 года работает горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана «Ветеран», готовы зафиксировать информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции по разным причинам и оперативно принять меры.
Также партия «Единая Россия», движение «Волонтеры Победы» и «Ростелеком» договорились о совместной акции помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных для них льготах на услуги телефонной связи. С участием добровольцев планируется охватить максимум потенциальных получателей льгот и проверить, что все они получили достоверную информацию о предложениях «Ростелекома».
Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте www.rt.ru.
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