«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Телеком 27.04.2020 15:06 Новости компаний
0
27.04.2020 15:06 Новости компаний
В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.
«Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
С 27 апреля 2020 года работает горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана «Ветеран», готовы зафиксировать информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции по разным причинам и оперативно принять меры.
Также партия «Единая Россия», движение «Волонтеры Победы» и «Ростелеком» договорились о совместной акции помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных для них льготах на услуги телефонной связи. С участием добровольцев планируется охватить максимум потенциальных получателей льгот и проверить, что все они получили достоверную информацию о предложениях «Ростелекома».
Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте www.rt.ru.
Наш хештег в социальных сетях: #СпасибоЗаНастоящее
Реклама
«Домашний офис» поможет бизнесу работать дома25.04.2020 12:40
Телеком 25.04.2020 12:40
«Ростелеком» провел вебинар по кибербезопасности для волгоградских пенсионеров23.04.2020 12:10
Телеком 23.04.2020 12:10
«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области22.04.2020 15:38
Телеком 22.04.2020 15:38
«Ростелеком» объявляет набор агентов для удаленной работы21.04.2020 13:55
Телеком 21.04.2020 13:55
МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса17.04.2020 14:04
Телеком 17.04.2020 14:04
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса17.04.2020 13:25
Телеком 17.04.2020 13:25
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink15.04.2020 14:06
Телеком 15.04.2020 14:06
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам13.04.2020 21:18
Телеком 13.04.2020 21:18
«Ростелеком» охватил оптикой более тысячи домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской области13.04.2020 10:22
Телеком 13.04.2020 10:22
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink08.04.2020 19:48
Телеком 08.04.2020 19:48
МТС увеличила продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях до 180 минут08.04.2020 12:59
Телеком 08.04.2020 12:59
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»07.04.2020 13:56
Телеком 07.04.2020 13:56
Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза07.04.2020 11:54
Телеком 07.04.2020 11:54
В Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»02.04.2020 13:21
Телеком 02.04.2020 13:21
Хард-рок в стиле digital: видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»01.04.2020 18:00
Телеком 01.04.2020 18:00
Реклама