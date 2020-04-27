Под Волгоградом разбилась компания молодежи на мопеде

Происшествия 27.04.2020 10:13
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27.04.2020 10:13
Один подросток погиб и пятеро пострадали в результате столкновения мопеда "Лифан" с легковушкой в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около полуночи на участке автодороги от поселка Карповка до автодороги "Волгоград-Каменск-Шахтинский".
18-летний водитель, управляя мопедом без государственного номера, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущейся по главной дороге автомашиной «Шевроле Лачетти» под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП 14-летний пассажир мопеда скончался на месте, водитель мопеда и его четыре пассажира в возрасте от 16 до 18 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
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