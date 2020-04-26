Экология 26.04.2020 22:15
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26.04.2020 22:15
Власти Волгоградской области ищут подрядчика для выполнения работ по экологической реабилитации и расчистке реки Арчеда на территории города Фролово. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ составляет более 203,7 миллиона рублей. Уже объявлен запрос предложений в электронной форме.
Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства». В технической документации указано, что общая длина расчистки составляет 10,1 км., а длина расчищаемого русла реки – 7,43 км. Работы будут проводиться как с помощью экскаваторов, так и земснарядом. Объем выемки грунта заявлен в объеме 401,39 тыс. куб.м.
Биологический этап реабилитации предусматривает удаление 597 чужеродных (инвазивных) деревьев, расчистка площадей от кустарников и мелколесья, посадка деревьев мелкой флоры в количестве 9113 штук и более 18 тысяч кустарников, водных декоративных растений. Заявлен и гидропосев многолетних луговых трав на площади 40704,4 кв.м., укладка 2885 штук растительных мат в воздушно-водными травянистыми растениями, свыше 3,4 тысячи штук растительных рулонов с травами нижнего луга на берегах (по урезу воды), а также устройство 25 плавучих островов-модулей.
Все работы должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года. Средства выделяются из бюджета Волгоградской области на 2020 год.
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