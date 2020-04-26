Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской области





Авария с 4 пострадавшими произошла в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне днем 36-летний водитель не справился с управлением «Пежо-406», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали оба водителя и двое пассажиров - 57-летний мужчина и 2-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в районную больницу.



