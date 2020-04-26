Власти готовы выдать волгоградцам QR-коды для передвижения

Общество 26.04.2020 09:37
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26.04.2020 09:37
Власти Волгоградской области подготовились для внедрения в регионе цифровых пропусков для передвижения граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», разработан и уже запущен сайт пропуск34.рф, где, видимо, будет происходить оформление заявок на выдачу кодированных пропусков жителям региона. Пока сайт работает в режиме презентации, но не исключено, что QR-коды начнут всем присваивать уже со вторника, 28 апреля. Напомним, что ранее губернатор поручил своим подчиненным в срок до 27 апреля подготовить предложения по введению системы пропусков в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Контролировать подготовку к введению в регионе системы цифровых пропусков было поручено первому заместителю губернатора Волгоградской области Валерию Бахину.
На сайте пропуск34.рф указано, что получать QR-коды для передвижения по городу пешком не нужно. Он будет оформляться при передвижении до места назначения на личном или общественном транспорте. Пропуск будет временным или постоянным.
Отметим, что пока официальной информации о дате введения цифровых пропусков в Волгоградской области не было.
Ранее заявлялось, что систему QR-кодов по примеру Москвы и Подмосковья планируют внедрить в 21 регионе России на время действия режима самоизоляции. Так, сообщается, что после Москвы, Подмосковья и Татарстана к федеральной платформе уже подключились Владимирская, Ярославская, Тульская, Костромская, Тамбовская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели к ним присоединятся еще 14 регионов Поволжья, Дальнего Востока, Сибири и Северного Кавказа.
Для получения разового пропуска граждане могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Для этого нужно выбрать причину выхода из дома, указать на карте место назначение, привязать транспортное средство, на котором планируется передвижение, и получить пропуск с ограниченным временем действия.
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