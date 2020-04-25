В Волгоградской области выявлено 212 случаев коронавируса

Расследования 25.04.2020 14:21
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25.04.2020 14:21
212 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Волгоградской области. За сутки показатель возрос на 26 заболевших. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф. От инфекции в регионе скончались 5 человек.
Накануне замруководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Климина заявила журналистам о целесообразности продления режима самоизоляции в регионе, установленной ранее губернатором до 1 мая.
По данным регионального оперативного штаба, на сегодняшнее утро новых фактов заражения в результате контакта с заболевшими не зафиксировано.
Количество граждан, прибывших с эндемичных территорий и взятых под наблюдение, составляет 9215 человек. На домашней самоизоляции под медицинским контролем - 2431 человек. В больницах находятся 580 пациентов, в том числе 26 детей.
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