Оставшаяся без интерьера мечты волгоградка требует денег с дизайнера





Более 160 тысяч рублей должна выплатить дизайнер жительнице Волгограда за неразработанный проект интерьера помещений коттеджа. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснооктябрьском районном суде, женщина обратилась в суд с иском о взыскании суммы по договору, неустойки, штрафа и судебных расходов, мотивируя это тем, что дизайнер не выполнила свои обязательства по договору.

Заказчик утверждала, что дизайн-проект интерьера жилого дома общей площадью 312 кв.м. из расчета 800 рублей за квадратный метр так и не был разработан, хотя на это по договору отводилось 45 рабочих дней. Общая стоимость работ составляла 252 800 рублей, из которых заказчик перечислила аванс в размере 120 тысяч.

Дизайнер, по словам заявительницы, свои обязательства по разработке дизайн-проекта помещений жилого дома не выполнила. В адрес исполнителя работ была направлена претензия с требованием возврата денежных средств, но ответа на нее не поступило. В результате волгоградка обратилась с иском в суд. Дизайнер не смогла доказать, что исполнила договор. Электронная переписка между заказчиком и исполнителем, по мнению суда, не является достоверным доказательством исполнения обязательств.

В результате суд принял решение взыскать с дизайнера сумму аванса в размере 120 тысяч рублей, 8 тысяч неустойки, штраф в размере 40 тысяч рублей и госпошлину.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



