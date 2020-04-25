Суд понял двоих жителей Волгоградской области, гулявших со спиртным без справки





Михайловский городской суд Волгоградской области ограничился вынесением предупреждения двоим жителям городского округа за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 20-летний и 61-летний мужчины в разное время и в разные дни вышли из дома «с целью прогулки и распития спиртных напитков», не имея при себе документов, удостоверяющих личность, а также уведомления об убытии из места проживания. Два гражданина были признаны виновными в совершении административного нарушения, однако суд посчитал возможным применить к ним самую мягкую меру наказания – предупреждение.

По данным Волгоградского облсуда, на 22 апреля в регионе 118 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение самоизоляции. 89 жителей региона оштрафовали от 1 до 2 тысяч рублей, 18 человек получили предупреждения.



