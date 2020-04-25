Суд понял двоих жителей Волгоградской области, гулявших со спиртным без справки

Общество 25.04.2020 12:18
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25.04.2020 12:18
Михайловский городской суд Волгоградской области ограничился вынесением предупреждения двоим жителям городского округа за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 20-летний и 61-летний мужчины в разное время и в разные дни вышли из дома «с целью прогулки и распития спиртных напитков», не имея при себе документов, удостоверяющих личность, а также уведомления об убытии из места проживания. Два гражданина были признаны виновными в совершении административного нарушения, однако суд посчитал возможным применить к ним самую мягкую меру наказания – предупреждение.
По данным Волгоградского облсуда, на 22 апреля в регионе 118 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение самоизоляции. 89 жителей региона оштрафовали от 1 до 2 тысяч рублей, 18 человек получили предупреждения.
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