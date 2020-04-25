Экономика

В Волгоградской области подрастает уровень безработицы

Экономика 25.04.2020 10:32
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25.04.2020 10:32


В Волгоградской области по результатам выборочного обследования рабочей силы за март 2020 года вырос уровень безработицы. Как сообщает ИА «Высота 102», Росстат с учетом данных за март (до начала объявленных президентом нерабочих дней) проанализировал ситуацию на рынке труда с января 2020 года и определил уровень безработицы в регионе на уровне 5,8%. По данным за февраль этот показатель был чуть ниже – 5,7%.
Рынок труда в Волгоградской области составляет 1235,7 тысяч человек. Безработными в Росстате считают 71,5 тысяч человек, проживающих в регионе. Самый высокий уровень безработицы в ЮФО зафиксирован в Калмыкии – 8,7%. В Крыму этот показатель такой же, как в Волгоградской области – 5,8%. В Астраханской области он выше – 7,3%, в Краснодарском крае и Ростовской области ниже – 4,8% и 4,5% соответственно. 
Ранее представители администрации Волгоградской области заявляли, что пока особых потрясений на рынке труда в регионе не происходит, а количество обратившихся в службу занятости и потерявших работу граждан остается примерно на таком же уровне, как и за период прошлого года. В то же время чиновники признали, что ряд организаций уже заявили о предстоящем сокращении сотрудников. 

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