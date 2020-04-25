На трассе Волгоград-Москва легковушка врезалась в «КамАЗ»

Происшествия 25.04.2020 09:20
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25.04.2020 09:20
Один человек пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, на 742 км автодороги Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе водитель «Лады Гранты» врезался в «КамАЗ». По предварительной информации, 45-летний водитель легковушки при выезде с АЗС не уступил дорогу грузовому автомобилю и совершил с ним столкновение. В результате водителя «Лады Гранты» доставили в больницу.
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