Чиновники – не главные: власть имущих в Волгоградской области тестировать на COVID не собираются





Чиновники и депутаты не являются обязательным контингентом для проведения анализов на коронавирус. О планах санитарных врачей проверить первых лиц Волгограда и региона, а также руководителей профильных ведомств на COVID-2019 сегодня на брифинге спросил корреспондент ИА «Высота 102».

«И так достаточно других более значимых контингентов. Объем лабораторий не может потянуть всех желающих. Поэтому нужно обследовать наиболее важные категории граждан, кто работает в очагах или контактирует с больными», - заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина.

Зампредседателя облздрава Николай Алимов добавил, что обязательному обследованию подвергаются группы лиц, которые указаны в постановлении главного санитарного врача РФ №9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019». В этот список включены люди, вернувшиеся из-за границы, которые контактировали с зараженными; больные внебольничной пневмонией; пожилые граждане в возрасте от 65 лет; находящихся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России). Также в перечень попали медработники, имеющие риски инфицирования.

Какое количество сотрудников лечебных учреждений в Волгоградской области заразились – неизвестно. Зампредседателя комитета здравоохранения Николай Алимов не назвал сегодня журналистам эту цифру. По словам чиновника, отдельная статистика по медикам не ведется.

В волгоградской области по данным на 24 апреля коронавирусом заразились 186 человек. Пятеро скончались.



