Пятеро умерли: в Волгоградской области еще два летальных исхода от коронавируса

Общество 24.04.2020 12:40
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24.04.2020 12:40
В Волгоградской области подтверждены еще две смерти от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил сегодня зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Это двое мужчин. 56-летний житель Николаевского района находился в Москве, после возвращения домой заболел. Второй умерший - 69-летний житель Урюпинска, который достаточно поздно после появления симптомов обратился к врачам. Пациенты скончались в волжском пульмоцентре. Всего в регионе уже пять смертельных случаев от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день зарегистрировано 186 случаев заболевания.
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