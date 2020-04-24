Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области приближается к 200

Здравоохранение 24.04.2020 11:45
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24.04.2020 11:45
На сегодняшний день в Волгоградской области зарегистрировано уже 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные официального портала правительства страны стопкоронавирус.рф. За прошедшие сутки в регионе выявлен еще 21 заболевший.
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