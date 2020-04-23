Политика

Губернатор Волгоградской области предпринял речной вояж ради проектов мечты

Политика 23.04.2020 18:56
0
23.04.2020 18:56


В рабочую поездку на борту речного судна Андрей Бочаров сегодня отправился вместе с главой Волгограда Виталием Лихачевым, заместителем губернатора Андреем Косолаповым и  руководителем облкомприроды Виталием Сазоновым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, целью поездки, в том числе, была оценка промежуточных результатов реализации проектов укрепления правого берега Волги, которое ведется для продолжения строительства рокадной дороги. Сейчас муниципалитет должен начать резервировать дополнительные прибрежные земельные участки, через которые пройдет дорога. 
До конца года запланировано завершить берегоукрепительные работы на 550-метровом отрезке в районе улицы Химической в сторону Краснооктябрьского района.Проект укрепления пяти участков берега реки в сторону Кировского района уже направлен в госэкспертизу.  


 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Политика
23.04.2020 15:07
Политика 23.04.2020 15:07
Комментарии

0
Далее
Политика
06.04.2020 12:27
Политика 06.04.2020 12:27
Комментарии

0
Далее
Политика
01.04.2020 11:56
Политика 01.04.2020 11:56
Комментарии

0
Далее
Политика
31.03.2020 10:03
Политика 31.03.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Политика
30.03.2020 16:10
Политика 30.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Политика
30.03.2020 12:13
Политика 30.03.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Политика
28.03.2020 18:34
Политика 28.03.2020 18:34
Комментарии

0
Далее
Политика
27.03.2020 08:47
Политика 27.03.2020 08:47
Комментарии

0
Далее
Политика
26.03.2020 12:50
Политика 26.03.2020 12:50
Комментарии

0
Далее
Политика
25.03.2020 17:33
Политика 25.03.2020 17:33
Комментарии

0
Далее
Политика
25.03.2020 14:19
Политика 25.03.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Политика
25.03.2020 11:02
Политика 25.03.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Политика
20.03.2020 10:44
Политика 20.03.2020 10:44
Комментарии

0
Далее
Политика
18.03.2020 19:06
Политика 18.03.2020 19:06
Комментарии

0
Далее
Политика
17.03.2020 15:43
Политика 17.03.2020 15:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:58
Самоизоляция обязательна: волгоградцев с простудой обяжут сидеть домаСмотреть фотографии
19:18
Девочка из Волгограда оказалась в Санкт-Петербурге в период пандемии в ожидании сложной операцииСмотреть фотографии
18:56
Губернатор Волгоградской области предпринял речной вояж ради проектов мечтыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:52
В Волгограде дело о семейных разборках с казачьей шашкой дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
Двоих волгоградцев судят за крупный обман со взяткой правоохранителямСмотреть фотографии
17:40
Главврач больницы в Волгоградской области остался без работы из-за коронавирусаСмотреть фотографии
17:28
Чиновникам Волгоградской области дали несколько дней для внедрения цифровых пропусковСмотреть фотографии
17:19
«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал котельниковским медикам индивидуальные средства защитыСмотреть фотографии
16:49
Коронавирус не пощадил грудничка из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:28
О смертельном коварстве COVID-2019 рассказали в Волгоградском облздравеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкойСмотреть фотографии
15:17
Короне - конец: волгоградские ученые придумали «Венец»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:10
В Волгоградской области двое мужчин отобрали кошелек у пенсионеркиСмотреть фотографии
15:07
Депутаты поддержали кандидатуру нового прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области у жителя Москвы угнали «Оку»Смотреть фотографии
13:56
Плательщиков серых зарплат в Волгоградской области попросили сжалиться над сотрудникамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформеСмотреть фотографии
13:46
Уровень иммунитета к коронавирусу жителей Волгоградской области будут изучатьСмотреть фотографии
13:35
Рука помощи УК: волгоградские коммунальщики поиздержались на дезинфекции подъездовСмотреть фотографии
13:06
Власти Волгоградской области обсуждают механизм введения цифровых пропусковСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области третий человек скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде лжеволонтер в маске обокрала 82-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
12:10
«Ростелеком» провел вебинар по кибербезопасности для волгоградских пенсионеровСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области растет число больных коронавирусомСмотреть фотографии
11:05
Киберпреступники усилили атаки на самоизолированных волгоградцевСмотреть фотографии
11:03
Администрация Волгограда заняла миллиард рублейСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде обновлением дорожной разметки займутся по ночамСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде заблокировали виртуальные рынки криминальных услугСмотреть фотографии
10:05
Две смерти на встречке: водитель без прав устроил месиво из фур в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 