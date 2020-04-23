Губернатор Волгоградской области предпринял речной вояж ради проектов мечты

Политика 23.04.2020 18:56
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23.04.2020 18:56
В рабочую поездку на борту речного судна Андрей Бочаров сегодня отправился вместе с главой Волгограда Виталием Лихачевым, заместителем губернатора Андреем Косолаповым и руководителем облкомприроды Виталием Сазоновым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, целью поездки, в том числе, была оценка промежуточных результатов реализации проектов укрепления правого берега Волги, которое ведется для продолжения строительства рокадной дороги. Сейчас муниципалитет должен начать резервировать дополнительные прибрежные земельные участки, через которые пройдет дорога.
До конца года запланировано завершить берегоукрепительные работы на 550-метровом отрезке в районе улицы Химической в сторону Краснооктябрьского района.Проект укрепления пяти участков берега реки в сторону Кировского района уже направлен в госэкспертизу.
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