Здравоохранение

«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал котельниковским медикам индивидуальные средства защиты

Здравоохранение 23.04.2020 17:19 Новости компаний
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23.04.2020 17:19 Новости компаний


ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое реализует в Котельниковском районе Волгоградской области большой инвестиционный проект по разработке Гремячинского месторождения калийных солей, оказало помощь Котельниковской центральной районной больнице. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, предприятие закупило и передало котельниковским медикам средства защиты – 75 000 перчаток, 50 000 масок, а также одноразовые халаты и фартуки, защитные экраны для лица и глаз, респираторы, костюмы, дезинфицирующие средства, потратив на это 3 млн. рублей.
 
Взнос в поддержку районной отрасли здравоохранения Гремячинский горно-обогатительный комбинат сделал в рамках политики «Минерально-химической компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко, которая предпринимает все возможное, чтобы защитить своих сотрудников и население регионов присутствия своих предприятий от коронавирусной инфекции. 
Меры поддержки регионам присутствия вырабатываются в оперативном штабе по противодействию коронавирусу АО «МХК «ЕвроХим». Штаб действует под председательством генерального директора компании Игоря Нечаева. В совещаниях принимают участие не только директора предприятий компании, но и главы городов, где они находятся, представители региональных администраций. 
Такой формат работы позволяет компании своевременно реагировать на актуальные вопросы, оказывать помощь населению в регионах присутствия. Напомним, что молодые работники заводов и комбинатов АО «МХК «ЕвроХим" активно участвуют в волонтерских акциях, связанных с противостоянием эпидемии коронавируса. 
Свою лепту в борьбу с эпидемией внес и "Новомосковский хлор", входящий в состав "Еврохима". Предприятие передало организациям и учреждениям Тульской области в качестве благотворительной помощи 1 тонну гипохлорита натрия, известного как очень эффективное обеззараживающее средство.
Под контролем руководства компании находятся и строгие меры безопасности, предпринимаемые на предприятиях. Так, на Гремячинском ГОКе организована строгая проверка состояния здоровья персонала предприятия и подрядных организаций. 
«Мы держим ситуацию под контролем и предпринимаем экстраординарные меры, направленные на защиту сотрудников в условиях пандемии. Эффективность этих мер обеспечивается тем, насколько строго каждый из нас будет их выполнять. Уверен, что принятие этих мер, а также самодисциплина и сплоченность всего нашего коллектива помогут избежать распространения инфекции и сохранить темпы производства», - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.

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