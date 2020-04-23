В Волгоградской области у жителя Москвы угнали «Оку»

Происшествия 23.04.2020 14:13
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23.04.2020 14:13
С заявлением об угоне автомобиля «Ока» в полицию Михайловки обратился 76-летний житель Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, пропажу автомобиля заметил сосед и сообщил об этом собственнику.
Установлено, что владелец «Оки» проживает в столице, а в Михайловском районе у него имеется дом и автомобиль, которыми он пользуется в летний период.
Полицейские задержали угонщика, который признался в совершении преступления. Им оказался 31-летний местный житель. Он пояснил, что преступление совершил еще в середине марта текущего года с целью личного обогащения. После кражи автомобиля он сдал его в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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