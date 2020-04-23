Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой

Экономика 23.04.2020 16:02
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23.04.2020 16:02
Ключевые преимущества новой технологии - онлайн инкассации в АДМ (автоматическая депозитная машина) – моментальное зачисление выручки на расчетный счет, круглосуточный режим работы АДМ непосредственно в торговой точке компании, исключение риска хранения наличных в кассе и сокращение трудозатрат сотрудников – по сравнению с классической инкассацией.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, банк «Открытие» завершил пилотирование и запустил в промышленную эксплуатацию новое технологическое решение для юридических лиц – онлайн инкассацию в АДМ (автоматическая депозитная машина, компактный аналог банкомата). АДМ позволяет самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании непосредственно в точке продаж – без участия инкассаторов.
По заказу корпоративных клиентов банк «под ключ» организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины и выдает карты для работы с этим устройством сотрудникам компании.
В отличии от привычной услуги инкассации, онлайн инкассация в АДМ позволяет компании работать в круглосуточном режиме с наличной торговой и агентской выручкой без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риск хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни.
Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, а также исключает оформление бумажных препроводительных документов – они просто не требуются. Средняя экономия времени персонала составляет до 30 минут ежедневно. Еще одно преимущество - проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как автоматизированная депозитная машина обладает максимальной степенью проверки на подлинность, выше требований Банка России.
Онлайн инкассация в АДМ стала популярна среди юридических лиц, работающих с крупными объемами наличной выручки – от 1 млн. рублей в месяц на торговую точку. Услугой в банке «Открытие» воспользовалось более 100 компаний, работающих более чем 25 городах России.
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