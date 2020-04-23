Уровень иммунитета к коронавирусу жителей Волгоградской области будут изучать

Здравоохранение 23.04.2020 13:46
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23.04.2020 13:46
Жители Волгоградской области пока не могут сдать анализ для определения антител к коронавирусу из-за отсутствия тест-систем, но в скором времени это станет возможным. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня журналистам заместитель председателя облздрава Николай Алимов.
По его словам, на данный момент еще нет иммуноферментных диагностик, которые позволяют сделать такой анализ. А разработанные диагностики пока не получили регистрационного удостоверения в Минздраве РФ.
Однако такая работа в скором времени будет проведена. «Я думаю, в ближайшее время мы сможем это анализировать и смотреть уровень иммунитета», - добавил Алимов.
По мнению ряда вирусологов, массовые тесты на антитела помогут оценить эпидемиологическую ситуацию в России. С одной стороны это позволит выявить, сколько человек уже переболело COVID-19 и какова доля тех, у кого развилась устойчивость к заражению.
Также планируется, что в случае появления вакцины от коронавируса ее будут давать тем, у кого таких антител не обнаружат.
Примечательно, что недавно официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников заявил, что переболел коронавирусом еще зимой. По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции. По мнению Мясникова, он мог заразиться во время зимнего путешествия на Филиппины, потому что помнит, как кашлял. «Либо я вообще его не заметил», — описал доктор.
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