Экономика

Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе

Экономика 23.04.2020 13:46
0
23.04.2020 13:46


Реализация единого современного решения от Genesys позволила группе «Открытие» расширить функционал и улучшить взаимодействие с клиентами по всем каналам дистанционного обслуживания – звонки, обращения через чат, смс и e-mail.  В момент объявления самоизоляции из-за пандемии COVID-19 новая технология позволила организовать работу сотрудников контакт-центра удаленно всего за 3 дня практически без дополнительных затрат, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Банк «Открытие» завершает проект объединения 10 платформ телефонии и чатов компаний группы на базе единого решения Genesys. На новую платформу уже переведены контакт-центры банка «Открытие» (включая экс-Бинбанк), СК «Росгосстрах» и НПФ «Открытие»., а до конца второго квартала перейдут Росгосстрах-Банк, компании «Открытие-брокер» и УК «Открытие». Внедренная архитектура позволяет выстраивать независимые бизнес-процессы для каждой из компаний группы. Техническими партнерами банка по проекту выступают системные интеграторы АМТ-ГРУП и ALTUERA.
В рамках реализации проекта оборудовано 2 500 рабочих мест, способных обрабатывать все виды взаимодействий с клиентами – звонки, обращения через чат, смс и email. В системе также организован интеллектуальный IVR, умеющий самонастраиваться на каждого абонента и помогающий получить нужную услугу максимально быстро. Все рабочие места и IVR интегрированы с фронтальными банковскими приложениями, что обеспечивает высокую скорость обработки обращений с неизменно высоким качеством. Планирование рабочих графиков сотрудников контакт-центров осуществляет платформа Genesys WFM.
«Единая технологическая платформа позволила банку «Открытие» создать межгрупповые процессы обслуживания клиентов, повысить его качество и Time-To-Market показатели. Мы выстроили омниканальную платформу управления ожиданиями клиентов. Обслуживание единой технологической платформы сокращает совокупную стоимость владения и создает уникальную возможность для оптимального централизованного развития всего комплекса в целом», - комментирует член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.
Клиентам предоставляется лучший клиентский сервис благодаря современной платформе, позволяющей в кратчайшие сроки адаптировать процессы и автоматизированные сервисы под требования быстроменяющегося рынка. Операторы контакт-центров группы могут быстро и качественно обслуживать клиентов, имея на экране всю необходимую для этого информацию.
Одним из неожиданных и показательных тестов для новой платформы стала организация работы сотрудников контакт-центра удаленно в период пандемии COVID-19. «Всего за 3 дня без закупки дорогостоящего оборудования, только путем настройки платформы, телефония была переведена с стационарных IP аппаратов на телефон, интегрированный в браузер. Операторы переведены на удаленный режим работы из дома», - отмечает старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса Наталья Смирнова.
«Уникальность и сложность проекта заключалась в том, что он реализовывался для группы компаний, то есть проектный офис вел 17 параллельных проектов от разных бизнес-заказчиков, которые необходимо было свести в единое решение с едиными высокими стандартами обслуживания и ожиданиями всех сторон», - уточняет Александр Богаченко, CEO ALTUERA.
«Мы благодарны группе «Открытие» за выбор Genesys в качестве стратегического партнера и готовы поддержать дальнейшее технологическое развитие сервиса клиентов в социальных сетях и мессенджерах, а также развитие интеллектуальных чат-ботов и голосовых ботов», - говорит директор по развитию бизнеса в России и СНГ Genesys Вячеслав Морозов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
23.04.2020 16:02
Экономика 23.04.2020 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2020 13:56
Экономика 23.04.2020 13:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.04.2020 11:03
Экономика 23.04.2020 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.04.2020 16:40
Экономика 22.04.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.04.2020 16:21
Экономика 22.04.2020 16:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.04.2020 14:40
Экономика 22.04.2020 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.04.2020 13:59
Экономика 22.04.2020 13:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.04.2020 13:42
Экономика 22.04.2020 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.04.2020 17:53
Экономика 21.04.2020 17:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.04.2020 17:05
Экономика 21.04.2020 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.04.2020 16:46
Экономика 21.04.2020 16:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.04.2020 13:13
Экономика 21.04.2020 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.04.2020 12:27
Экономика 21.04.2020 12:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.04.2020 13:15
Экономика 20.04.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2020 11:53
Экономика 20.04.2020 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:02
Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкойСмотреть фотографии
15:17
Короне - конец: волгоградские ученые придумали «Венец»Смотреть фотографии
15:10
В Волгоградской области двое мужчин отобрали кошелек у пенсионеркиСмотреть фотографии
15:07
Депутаты поддержали кандидатуру нового прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области у жителя Москвы угнали «Оку»Смотреть фотографии
13:56
Плательщиков серых зарплат в Волгоградской области попросили сжалиться над сотрудникамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформеСмотреть фотографии
13:46
Уровень иммунитета к коронавирусу жителей Волгоградской области будут изучатьСмотреть фотографии
13:35
Рука помощи УК: волгоградские коммунальщики поиздержались на дезинфекции подъездовСмотреть фотографии
13:06
Власти Волгоградской области обсуждают механизм введения цифровых пропусковСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области третий человек скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде лжеволонтер в маске обокрала 82-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
12:10
«Ростелеком» провел вебинар по кибербезопасности для волгоградских пенсионеровСмотреть фотографии
12:00
Девочка из Волгограда оказалась в Санкт-Петербурге в период пандемии в ожидании сложной операцииСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области растет число больных коронавирусомСмотреть фотографии
11:05
Киберпреступники усилили атаки на самоизолированных волгоградцевСмотреть фотографии
11:03
Администрация Волгограда заняла миллиард рублейСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде обновлением дорожной разметки займутся по ночамСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде заблокировали виртуальные рынки криминальных услугСмотреть фотографии
10:05
Две смерти на встречке: водитель без прав устроил месиво из фур в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:59
В Волгоградской области осталось всего несколько районов, где нет коронавирусаСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области всех «возвращенцев» поручено взять под жесткий контрольСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
В Волгоградской области разрешили скупать золото во время пандемииСмотреть фотографии
18:17
В Волгоградской области продолжают дорожать продукты из стратегического набораСмотреть фотографии
17:27
Нападают и отбирают вещи: в Волгоградской области на улицах грабят пенсионеровСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской области суды наказали свыше 100 нарушителей самоизоляцииСмотреть фотографии
16:32
В Волгоградской области снова будут заморозкиСмотреть фотографии
16:21
Налоговую отчетность организации Волгоградской области сдадут с отсрочкойСмотреть фотографии
15:58
К согласованию кандидатуры нового прокурора в Волгоградской облдуме готовыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 