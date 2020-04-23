В Волгограде лжеволонтер в маске обокрала 82-летнюю пенсионерку

Расследования 23.04.2020 12:31
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23.04.2020 12:31
Пожилая жительница Советского района Волгограда сама сообщила в полицию о совершенном в отношении нее преступлении. Как рассказали ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне днем в квартиру пенсионерки постучалась неизвестная женщина, представившаяся волонтером.
Она рассказала 82-летней пенсионерке, что в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой гражданам рекомендовано при расчетах в магазинах пользоваться мелкими купюрами, предложила разменять наличность.
Убедив хозяйку, мошенница подменила 15 тысяч рублей на сувенирную продукцию «Банка приколов» номиналом 500 и 1 тысяча рублей и скрылась. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.
Со слов потерпевшей был составлен фоторобот. Разыскивается: женщина на вид 35-40 лет, плотного телосложения, волосы черные, стрижка короткая. Одета в коричневую куртку, на лице медицинская маска белого цвета. Всем, кому что-либо известно о личности разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть УМВД России по г. Волгограду – 93-21-11, отдел полиции Советского района – 46-51-15, или 02 (112).
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