Здравоохранение

В Волгоградской области всех «возвращенцев» поручено взять под жесткий контроль

Здравоохранение 22.04.2020 19:50
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22.04.2020 19:50


Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции всех, кто возвращается в Волгоградскую область из регионов с очагами заболевания коронавирусной инфекцией, анонсировал сегодня Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», во время дистанционного совещания с руководителями различных направлений работы в регионе губернатор отметил, что в последние дни темпы распространения заболевания значительно выросли: «Всего месяц назад в Волгоградской области не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день — уже 145. При этом отмечаем смещение течения заболевания в сторону средних и тяжелых случаев».  На особом контроле сейчас те, кто работал вахтовым методом и приезжает домой из разных концов страны, в том числе из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. «Согласно действующему законодательству, решениям оперативного штаба, такие люди должны по прибытии, согласно предписанию Роспотребнадзора, обеспечить для себя и контактирующих с ними членов семьи двухнедельный режим самоизоляции. А при появлении первых клинических показаний обратиться в медучреждения», - сказал Андрей Бочаров и напомнил о тревожных прогнозах экспертов касательно волнообразного распространения коронавирусной инфекции. 


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