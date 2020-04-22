В Волгоградской области продолжают дорожать продукты из стратегического набора





В Волгоградской области продолжается рост цен на продукты питания, которые входят в так называемый стратегический набор и могут долго храниться. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, на прошлой неделе в регионе в очередной раз подорожала гречка – на 3,53% (52, 25 рубля за кг), рис – на 2,22% (49,82 рубля за кг), сахар – на 2,37% (33,23 рубля за кг). Снова повысилась цена за десяток яиц – на 5,24% (59,62 рубля). Абсолютным чемпионом по росту цен опять стал лук – цена на него повысилась почти на 20% по сравнению с прошлой неделей и достигла 39 рублей за кг.

Среди подорожавших овощей – капуста (рост на 4,63% - 19 рублей за кг), морковь (рост на 10,52% - 23,63 рубля за кг). Зафиксировано и повышение стоимости консервов детских мясных – на 2,19% (718,5 рублей за кг).

Власти Волгоградской области неоднократно заявляли, что контролируют цены в регионе. А повышение стоимости некоторых продуктов они называли сезонным явлением.



