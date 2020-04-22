Нападают и отбирают вещи: в Волгоградской области на улицах грабят пенсионеров





В Камышине задержали двоих мужчин за ограбление пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии по Волгоградской области, 85-летняя женщина подверглась нападению прямо на улице. Злоумышленник схватил личные вещи пожилой дамы и бросился бежать. Похожего на объявленного в розыск мужчину правоохранители задержали на автобусной остановке. Похищенное изъято.

Во время патрулирования одного из микрорайонов города сотрудники Росгвардии заметили еще одного мужчину, чей внешний облик совпал с описанием подозреваемого в совершении кражи имущества. 40-летний ранее судимый местный житель украл мобильный телефон из квартиры знакомой 58-летней пенсионерки. Злоумышленника задержали и передали полиции.



