Общество

В Волгоградской области снова будут заморозки

Общество 22.04.2020 16:32
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22.04.2020 16:32


В Волгоградской области 23-25 апреля в отдельных районах региона ожидаются заморозки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, такой прогноз выдали в Волгоградском ЦГМС. Температура воздуха и на поверхности почвы может опуститься до -4 градусов по Цельсию.

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