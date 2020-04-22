Налоговую отчетность организации Волгоградской области сдадут с отсрочкой





Сроки представления налоговых деклараций для организаций, в том числе находящихся на территории Волгоградской области, перенесены. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УФНС России по региону, это сделано на основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Так, по налогу на прибыль организаций срок представления налоговой декларации за 2019 год и за 2 месяца 2020 года изменен с 28 марта на 29 июня текущего года. За 1 квартал и за 3 месяца 2020 года декларацию также можно представить по новому сроку – 28 июля вместо 28 апреля.

Срок представления деклараций по налогу на имущество организаций за 2019 год перенесен с 30 марта на 30 июня. А представление расчета по страховым взносам за 1 квартал 2020 года - с 30 апреля на 15 мая.

Также на 15 мая перенесен срок представления деклараций по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2020 года. Срок представления расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами (форма 6-НДФЛ) за 2019 год, сдвинулся с 2 марта на 1 июня и за 1 квартал 2020 года - с 30 апреля на 30 июля.

По специальным режимам налогообложения сроки представления налоговых деклараций также продлены. Так, для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) срок представления декларации за 2019 год перенесен с 31 марта на 30 июня.

Для организаций, применяющих ЕНВД, срок представления декларации за 1 квартал 2020 года продлен с 20 апреля по 20 июля.

Для организаций сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые являются плательщиками ЕСХН, срок представления декларации за 2019 год перенесен с 31 марта на 30 июня текущего года.

УФНС России по Волгоградской области просит налогоплательщиков региона соблюдать режим самоизоляции. Обратиться в налоговые органы региона можно дистанционно через электронные сервисы или по телефонам, размещенным на сайте ФНС России в разделе «Контакты».



