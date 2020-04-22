Общество

Коронавирус захватывает новые районы Волгоградской области

Общество 22.04.2020 15:14
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22.04.2020 15:14


Из 11 новых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области большая часть приходится на Волгоград. В областном центре зафиксировано 6 новых случаев за прошедшие сутки; в Волжском, в Николаевском, Старополтавском, Котовском, Киквидзенском районах – по 1 случаю.
Две волгоградки, 52 года и 63 года,  выявлены в ходе обследования контактных лиц. Двое 32-летних мужчин из Волгограда находились в Москве, заболевание было выявлено  при обращении за медпомощью.
32-летний и 72-летний волгоградцы сами обратились к врачам.  28-летний волжанин находился в Москве, приехал в Волжский и почувствовал себя плохо. 
61-летний мужчина из Николаевского района выявлен по контакту с заразившимся коронавирусом. 28-летний мужчина из Старополтавского района находился в Москве, вернулся домой и вынужден был обратиться за медпомощью.
46-летний мужчина из Котовского района выявлен по контакту с женой, у которой ранее подтвердился диагноз коронавируса. 
45-летний житель  Киквидзенского района находился в Москве. Уже дома ему пришлось обратиться к врачам. Это первый случай заболевания COVID-19  в этом районе. 
Всего в регионе зафиксировано 145 случаев заболевания коронавирусом, двое человек скончались. 

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