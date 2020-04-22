Коронавирус захватывает новые районы Волгоградской области





Из 11 новых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области большая часть приходится на Волгоград. В областном центре зафиксировано 6 новых случаев за прошедшие сутки; в Волжском, в Николаевском, Старополтавском, Котовском, Киквидзенском районах – по 1 случаю.

Две волгоградки, 52 года и 63 года, выявлены в ходе обследования контактных лиц. Двое 32-летних мужчин из Волгограда находились в Москве, заболевание было выявлено при обращении за медпомощью.

32-летний и 72-летний волгоградцы сами обратились к врачам. 28-летний волжанин находился в Москве, приехал в Волжский и почувствовал себя плохо.

61-летний мужчина из Николаевского района выявлен по контакту с заразившимся коронавирусом. 28-летний мужчина из Старополтавского района находился в Москве, вернулся домой и вынужден был обратиться за медпомощью.

46-летний мужчина из Котовского района выявлен по контакту с женой, у которой ранее подтвердился диагноз коронавируса.

45-летний житель Киквидзенского района находился в Москве. Уже дома ему пришлось обратиться к врачам. Это первый случай заболевания COVID-19 в этом районе.

Всего в регионе зафиксировано 145 случаев заболевания коронавирусом, двое человек скончались.



