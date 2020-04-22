В Волгоградской области пенсионер из-за «венца безбрачия» лишился денег





Не увидел результата от снятия «венца безбрачия» 66-летний пенсионер из Николаевского района и заявил о мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, пожилой мужчина еще в феврале текущего года согласился на предложение незнакомой женщины, которая подошла к нему на улице, оказать ему услугу по снятию порчи - «венца безбрачия».

Женщина стала проводить с ним определенные ритуалы, которые он оплачивал до апреля текущего года. К апрелю, когда сумма за услуги по снятию порчи достигла 320 тысяч рублей, а пенсионер не увидел эффекта, то потребовал деньги обратно. Однако женщина скрылась. Тогда мужчина обратился с заявлением в полицию.

Полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемую в мошенничестве. Ей оказалась 45-летняя односельчанка потерпевшего, которая находилась в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Астраханской области. Она созналась в содеянном. Женщина вернула потерпевшему только малую часть денег, остальные, по ее словам, успела потратить на бытовые нужды.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.



