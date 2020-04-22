ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты предпринимателям на выплату зарплаты под 0%

Экономика 22.04.2020 14:40 Новости компаний
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22.04.2020 14:40 Новости компаний
ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты под 0% в рамках программы поддержки предприятий пострадавших от пандемии коронавируса – ООО «Меленка» и ООО «Запросто» из г. Камышин Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
«За первую неделю работы цифрового сервиса для подачи заявлений на кредит ПСБ в Волгограде получено 35 заявок на общую сумму 20,8 млн. рублей от компаний нашего региона. Пятнадцать предприятий уже полностью оформили документы дистанционно на сайте, и по ним принято положительное решение», – отметила управляющая Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.
Льготный кредит выдается сроком на 6 месяцев и на сумму до 3 млн. рублей. Средства перечисляются на счет в течение 24 часов после одобрения заявки на сайте банка по двум документам. Кредит доступен зарплатным клиентам банка по всей сети ПСБ.
«Сеть кафе Меленка» популярна в нашем городе, но режим самоизоляции, конечно, серьезно повлиял на нас, и почти месяц мы работаем только в режиме доставки. С 2007 года наше предприятие сотрудничает с ПСБ, поэтому, когда мы узнали о новом кредите на выплату зарплаты по госпрограмме, обратились в банк. Все сделали онлайн: заполнили форму, приложили документы и получили одобрение. Уверена, что полученные средства помогут сохранить наше предприятие», – рассказала директор ООО «Меленка» Елена Макарова.
Банк также принимает заявки от компаний, не являющихся его клиентами.
Фото предоставлено пресс-службой Южного филиала ПСБ.
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