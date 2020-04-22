Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотечных кредитов в Волгоградской области в 2019 году





В 2019 году банк «Открытие» в Волгоградской области выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом объем выдачи увеличился в 1,5 раза, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

«В банке «Открытие» одна из самых низких ставок по ипотеке на рынке и грамотно выстроенная работа с партнерами банка из числа строительных и риэлтерских компаний. Наиболее существенный рост был достигнут по программам рефинансирования военной ипотеки: за 2019 год объем выдач вырос более чем в пять раз по сравнению с 2018 годом и превысил 139 млн рублей», - сказал управляющий региональным операционным офисом «Волгоградский» банка «Открытие» Сергей Крупчатников.

Всего военнослужащим в 2019 году было выделено 222 млн рублей ипотечных кредитов.

Существенным является и вклад банка в развитие строительной отрасли Волгоградской области. Благодаря политике низких ставок по ипотечным программам «Новостройка» и «Новостройка с участием мат капитала» более 120 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Суммарный объем выданных ипотечных кредитов по данным программам составил почти 190 млн. рублей.



