Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотечных кредитов в Волгоградской области в 2019 году

Экономика 22.04.2020 13:42
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22.04.2020 13:42
В 2019 году банк «Открытие» в Волгоградской области выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом объем выдачи увеличился в 1,5 раза, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«В банке «Открытие» одна из самых низких ставок по ипотеке на рынке и грамотно выстроенная работа с партнерами банка из числа строительных и риэлтерских компаний. Наиболее существенный рост был достигнут по программам рефинансирования военной ипотеки: за 2019 год объем выдач вырос более чем в пять раз по сравнению с 2018 годом и превысил 139 млн рублей», - сказал управляющий региональным операционным офисом «Волгоградский» банка «Открытие» Сергей Крупчатников.
Всего военнослужащим в 2019 году было выделено 222 млн рублей ипотечных кредитов.
Существенным является и вклад банка в развитие строительной отрасли Волгоградской области. Благодаря политике низких ставок по ипотечным программам «Новостройка» и «Новостройка с участием мат капитала» более 120 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Суммарный объем выданных ипотечных кредитов по данным программам составил почти 190 млн. рублей.
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