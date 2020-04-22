На трассе «Волгоград-Москва» в страшном ДТП погибла женщина

Происшествия 22.04.2020 10:05
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22.04.2020 10:05
Две легковушки столкнулись на трассе «Волгоград-Москва» в Иловлинском районе Волгоградской области, погиб один человек. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне на 955 км автодороги.
44-летний водитель «Daewoo Nexia», двигаясь в сторону Москвы, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со встречной автомашиной «Лада Веста», под управлением 48-летнего водителя.
В результате ДТП 41-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте, водитель автомашины «Лада Веста» и его 51-летняя пассажирка госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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