На трассе «Волгоград-Москва» в страшном ДТП погибла женщина





Две легковушки столкнулись на трассе «Волгоград-Москва» в Иловлинском районе Волгоградской области, погиб один человек. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне на 955 км автодороги.

44-летний водитель «Daewoo Nexia», двигаясь в сторону Москвы, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со встречной автомашиной «Лада Веста», под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте, водитель автомашины «Лада Веста» и его 51-летняя пассажирка госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.