В Волгограде водитель авто с пассажиром на капоте устроил ДТП на перекрестке (ВИДЕО)











Полицейские установили местонахождение и задержали водителя, который за один вечер в Волгограде собрал целый «букет» нарушений ПДД и сбежал. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, правоохранителей привлекла видеозапись развлечений водителя, размещенная в социальных сетях. На видео автомобиль «Daewoo Nexia» с пассажиром на капоте 16 апреля двигается по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе. На пересечении с бульваром Энгельса водитель иномарки проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора и сталкивается с выезжающей автомашиной «Mitsubishi Lancer». После этого нарушитель бросает поврежденный автомобиль «Daewoo» на проезжей части и убегает вместе с пассажирами.





Полицейские установили личность водителя. Им оказался 26-летний местный житель. Со слов водителя, он хотел развлечь своего нетрезвого товарища, пожелавшего в тот вечер прокатиться на капоте машины, а скрылся с места аварии из-за опасения быть привлеченным к ответственности.

В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил перевозки людей и проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, нарушитель привлечен к ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Суд, рассмотрев представленные материалы, лишил волгоградца права управления транспортными средствами на один год.



