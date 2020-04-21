Здравоохранение

Волгоградских врачей завалят деньгами за работу в условиях пандемии

Здравоохранение 21.04.2020 22:59
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21.04.2020 22:59


В администрации Волгоградской области установили порядок выплат медработникам за лечение пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщает ИА «Высота 102», выплаты назначены согласно постановлению правительства РФ и касаются только тех медработников, которые непосредственно занимаются такими больными. В частности, на 50 тысяч рублей добавки в месяц могут рассчитывать врачи скорой медицинской помощи, на 25 тысяч рублей – средний  и младший медперсонал СМП, а также водители неотложки. 80 тысяч рублей положено врачам, работающим в стационарах, оказывающих специализированную помощь пациентам с выявленным коронавирусом, среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей в месяц, младшему – 25 тысяч рублей. Руководители медицинских организацией, специализирующихся на лечении таких больных, должны подготовить в комитет здравоохранения списки сотрудников, принимающих участие в лечении пациентов  с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также подготовить расчеты размера выплат с учетом фактически отработанного времени медработниками. Доплаты начнут начислять уже с 1 апреля, в том числе деньги заплатят  за май и июнь.
Ранее региональные власти установили доплаты другим группам медработникам. За оказание медпомощи пациентам с выявленным коронавирусом и из группы риска заражения COVID-19 предусмотрены доплаты в размере 21468 рублей врачам скорой медицинской помощи, 10734 рублей – фельдшерам неотложки, 5367 рублей – фельдшерам по приему вызовов. На 21468 рублей станет больше зарплата у медработников, оказывающих первичную помощь – это у инфекционистов, семейных врачей, участковых врачей-педиатров, участковых врачей-терапевтов. Среднему медперсоналу, в том числе тем, кто работает в ФАПах, доплатят 10734 рубля, младшему медперсоналу первичного звена - 5367 рублей.  Инфекционистам и врачам-реаниматологам, оказывающим специализированную помощь в условиях стационара, добавят 26835 рублей. Средний медперсонал таких медучреждений получил добавку в размере 13417 рублей, а младший – 8050 рублей. Также документом устанавливается стимулирующая выплата в размере 500 рублей за вовремя выявленное у пациента онкологическое заболевание. 
Ранее Росстат сообщил о том, что средний размер зарплаты врачей Волгоградской области за 2019 год составил около 53 тысяч рублей. 

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