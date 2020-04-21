В Росстате из-за коронавируса затруднились подсчитать долги по зарплате в Волгоградской области





В Росстате впервые опубликовали данные по зарплатной задолженности в регионах без сравнения с предыдущим месяцем. Как сообщает ИА «Высота 102», так, на 1 апреля величина просроченной задолженности по зарплате в Волгоградской области составила 53,9 миллиона рублей. Это столько же, сколько было по данным на 1 марта. В Росстате пояснили, что из-за объявления президентом России нерабочих дней в период с 28 марта по 5 апреля и с 6 по 30 апреля ряд организаций полностью или частично прекратили работу. В связи с этим темпы роста (снижения) суммарной задолженности по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались в силу неполной сопоставимости данных.

Между тем, исходя из тех цифр, что опубликованы, Волгоградская область по-прежнему занимает первое место в ЮФО по объему долга. На втором месте – Ростовская область (42,2 миллиона рублей), на третьем – Астраханская область (31,1 миллиона рублей).



