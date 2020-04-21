Улицы Волгограда к Дню Победы украшают гирляндами и флагами

Общество 21.04.2020 16:11
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21.04.2020 16:11
Праздничные мероприятия в честь 9 мая перенесли, но Волгоград все равно украсят к Дню Победы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на основных улицах города традиционно разместят флаги и гирлянды.
Большая часть атрибутики используется не в первый год, поэтому муниципалитет не закупал в большом количестве новую праздничную символику. Однако с учетом юбилейной даты окончания Великой Отечественной войны администрация приобрела нескольких новых арт-объектов.
Одним из основных элементов оформления станут более 300 флагов с надписью «Сталинград – город Победитель!», ими украсят территорию возле интерактивного музея «Россия – моя история», Мамаева кургана, у стадиона «Волгоград Арена», площадь Сталинградской Победы. Вдоль основных дорог и на остановках разместят порядка 200 плакатов и баннеров. «Флаговые костры» - новые конструкции из 11 больших полотнищ - установят у памятников маршалу Жукову на проспекте Жукова, Комсомольцам – защитникам Сталинграда и на пересечении Аллеи Героев и улицы Чуйкова.
В числе новых конструкций – инсталляции «Звезда» и «Книга памяти». Первую установят на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина, в вечернее время композиция будет подсвечиваться. На пешеходной части Аллеи Героев появится четырехметровая декоративно-информационная книга с QR-кодами, позволяющими перейти на сайты известных российских музеев и ознакомиться с информацией об основных сражениях войны. Все новые конструкции изготовлены из прочных материалов, поэтому будут использоваться для украшения города и во время других мероприятий.
Решение о переносе из-за коронавируса на более поздний срок парада Победы 9 мая и шествия «Бессмертного полка» принял президент России Владимир Путин. Также в день Победы не состоятся запланированные массовые мероприятия.
Фото: 8 мая 2019 года.
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