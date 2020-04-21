Общество

Власти Волгоградской области не увидели всплеска безработицы из-за коронавируса

Общество 21.04.2020 14:06
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21.04.2020 14:06


Всплеска безработицы на фоне коронавируса в Волгоградской области не наблюдается. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня на брифинге журналистам председатель комитета по труду и занятости Волгоградской области Дмитрий Локтионов.
По его словам, в настоящее время в регионе безработными числятся 9684 человека, что составляет 0,78 от общего числа трудовых резервов в регионе. «Это совершенно небольшой процент», - подчеркнул Локтионов. За аналогичный период прошлого года, уточнил чиновник, безработных даже было больше – 10952 человека.
«Поэтому в настоящий момент сильного давления коронавируса на количество безработных нет», - отметил он.
Однако председатель областного комитета по труду и занятости признал, что количество вакансий стало меньше. Если в прошлом году в этот же период их было 34 тысячи, то сейчас 30 тысяч.

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