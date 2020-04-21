В Волгоградской области больных с пневмонией становится больше





С 291 до 300 за минувшие сутки в стационарах Волгоградской области увеличилось количество пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов. По его словам, на сегодняшний день к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 10 больных с пневмонией, из них только у троих подтвержден COVID-19.

Всего в регионе зарегистрировано уже 134 случая новой коронавирусной инфекции, два человека скончались. В стационарах находятся 473 человека, из них 457 взрослых и 16 детей.



