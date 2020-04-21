Экономика 21.04.2020 12:27
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21.04.2020 12:27
Несколько волгоградских предприятий включены в список системообразующих Минпромторгом РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», это ООО «Камышинский текстиль», ОАО «Волгограднефтемаш», АО МХК "Еврохим" и все входящие в группу компании, ООО "Никохим". В дополненном списке – 246 предприятий. Все они могут претендовать на получение федеральной поддержки.
Интересно, что в данном перечне есть и ПАО «Химпром». Только это не волгоградское предприятие, давно почившее в бозе, а завод из Новочебоксарска.
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