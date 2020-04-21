Военные начали дезинфекцию объектов с севера Волгограда

Общество 21.04.2020 11:19
0
21.04.2020 11:19
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа приступили к дезинфекции объектов, расположенных в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ЮВО, в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций проводится специальная обработка производственных цехов и административных помещений тракторного завода в Волгограде.
Девять военнослужащих с применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ выполняют дезинфекцию фасадов зданий, прилегающих к ним дорог и территории специальным раствором ДТС-ГК.
Отмечается, что районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.
Всего для специальной обработки объектов и территорий Южного военного округа задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.
Реклама
В Волгограде УК дали пинка за аварийные балконы в 39 домах21.04.2020 16:57
Общество 21.04.2020 16:57
Регпарламент готовится к назначению нового прокурора Волгоградской области21.04.2020 16:45
Общество 21.04.2020 16:45
Улицы Волгограда к Дню Победы украшают гирляндами и флагами21.04.2020 16:11
Общество 21.04.2020 16:11
Строителя храма на Мамаевом кургане хотят сделать Почетным гражданином Волгограда21.04.2020 15:42
Общество 21.04.2020 15:42
Волгоградских безработных отправили в поля21.04.2020 15:42
Общество 21.04.2020 15:42
«Пока анализируем ситуацию»: власти Волгоградской области думают о закрытии некоторых районов из-за коронавируса21.04.2020 14:46
Общество 21.04.2020 14:46
Власти Волгоградской области не увидели всплеска безработицы из-за коронавируса21.04.2020 14:06
Общество 21.04.2020 14:06
Организации Волгоградской области заявили о сокращении сотрудников21.04.2020 13:55
Общество 21.04.2020 13:55
В новых жилых комплексах Волгограда власти покупают 20 квартир для сирот21.04.2020 13:43
Общество 21.04.2020 13:43
Дороги Волгограда дезинфицируют с «Белизной»21.04.2020 12:12
Общество 21.04.2020 12:12
Волгоградским цветочникам объяснили правила работы21.04.2020 10:52
Общество 21.04.2020 10:52
Волгоград вошел в перечень российских городов с высокой социальной напряженностью21.04.2020 08:54
Общество 21.04.2020 08:54
Волгоградские чиновники оценили дистанционные мучения школьников как «мощный толчок» образованию20.04.2020 19:40
Общество 20.04.2020 19:40
В Волгоградской области продолжают ловить прохожих на улицах20.04.2020 19:14
Общество 20.04.2020 19:14
В Волжском отопительный сезон продлили до конца апреля20.04.2020 18:54
Общество 20.04.2020 18:54
Реклама