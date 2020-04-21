Военные начали дезинфекцию объектов с севера Волгограда





Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа приступили к дезинфекции объектов, расположенных в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ЮВО, в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций проводится специальная обработка производственных цехов и административных помещений тракторного завода в Волгограде.

Девять военнослужащих с применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ выполняют дезинфекцию фасадов зданий, прилегающих к ним дорог и территории специальным раствором ДТС-ГК.

Отмечается, что районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Всего для специальной обработки объектов и территорий Южного военного округа задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.



