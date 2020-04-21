Происшествия

В Волгоградской области в ДТП с лошадью погиб водитель авто

Происшествия 21.04.2020 10:11
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21.04.2020 10:11


Смертельная авария произошла на федеральной трассе «Волгоград – Москва» во Фроловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ночью на 842 км автодороги 36-летний водитель «ВАЗ-21150» совершил наезд на лошадь, которая находилась на проезжей части. В результате ДТП мужчина погиб на месте. О судьбе лошади не сообщается.

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