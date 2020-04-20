В Волжском отопительный сезон продлили до конца апреля





Отопительный сезон 2019-2020 года в Волжском будет завершен 30 апреля. Соответствующее постановление подписал сегодня глава города Игорь Воронин, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Продление отопительного сезона связано с ухудшением погодных условий и понижением среднесуточной температуры воздуха. В условиях режима самоизоляции такое решение позволит поддержать комфортные условия нахождения волжан в квартирах и не допустить рост числа простудных заболеваний. На городских объектах и в многоквартирных домах будет сохранен прежний температурный режим. Отключение горячего водоснабжения в ближайшее время не планируется. Опрессовка тепловых узлов многоквартирных жилых домов перенесена на более поздние сроки.

Сегодня же стало известно о том, что власти Волгограда также продлили отопительный сезон на неопределенный срок.



