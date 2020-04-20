



Оперштаб Волгоградской области раскрыл подробности о новых заболевших коронавирусом за прошедший день. Как сообщает ИА «Высота 102», 4 случая зарегистрированы в Волгограде, по 3 – в Палласовском и Камышинском районах. В Волжском, Руднянском, Иловлинском, Михайловском, Котельниковском, Среднеахтубинском, Новониколаевском, Новоаннинском – по 1 случаю.

Так, заболевание у 33-летней волгоградки было выявлено в ходе обследования контактных лиц. 27-летний и 42-летний волгоградцы находились в Москве. Приехав в Волгоград, обратились за медпомощью.

Диагноз коронавирусной инфекции был поставлен 70-летнему волгоградцу в ходе обследования контактных лиц.

Еще трое заболевших – снова из Палласовского района. Это 42-летний и двое 39-летних мужчин, все они находились в Москве. Один из них госпитализирован в Волжскую городскую больницу №2, еще один – в волгоградскую клиническую больницу №5.

46-летняя жительница Камышинского района заразилась от мужа. Ее доставили в волгоградскую больницу №5. Еще один заболевший из этого района – 45 летний мужчина, который находился в Москве.

33-летний мужчина из Камышина также заболел, вернувшись из столицы. Похожая история произошла с 31-летним мужчиной из Иловлинского района, с 33-летним жителем Михайловского района, с 45-летним мужчиной из Котельниковского района. Последний домой возвращался через Волгоград.

57-летняя жительница Среднеахтубинского района была выявлена в ходе осмотра контактных лиц.

Еще один заболевший – это 70-летний житель Дагестана. Он находился в Москве, откуда возвращался на личном автомобиле. В дороге его состояние ухудшилось. Первично его госпитализировали в Новониколаевскую ЦРБ, затем перевели в боксированное отделение ЦРБ Урюпинского района.

Диагноз 36-летнему волжанину поставили после возвращения мужчины из Москвы.

Таким образом, из 18 новых случаев, зафиксированных в Волгоградской области, 12 случаев заражения связаны с вернувшимися из Москвы жителями региона.

Всего, напомним, в Волгоградской области зарегистрировано 111 случаев COVID-19. Одна заболевшая скончалась.