



Семь лет лишения свободы грозит жителю Казахстана за контрабанду частей особо ценных диких животных. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 53-летний мужчина перевез через границу в Палласовский район более 150 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу.

Товар фигурант дела прятал в обшивке дверей машины и полости запасного колеса. В рамках оперативных мероприятий рога за 22 тысячи рублей приобрел сотрудник федеральной службы безопасности.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. С вою вину в совершении преступлений мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области в Палласовский районный суд. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В открытых источниках сообщается, что рога сайгака используются в восточной медицине. Из них делают порошки, вытяжки и настойки, которые якобы обладают целебными свойствами при различных недугах.

Фото: пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.