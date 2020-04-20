Расследования

В Волгоградской области житель Казахстана продал оперативникам рога сайгака

Расследования 20.04.2020 17:10
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20.04.2020 17:10


Семь лет лишения свободы грозит жителю Казахстана за контрабанду частей особо ценных диких животных. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 53-летний мужчина перевез через границу в Палласовский район более 150 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу. 
Товар фигурант дела прятал в обшивке дверей машины и полости запасного колеса. В рамках оперативных мероприятий рога за 22 тысячи рублей  приобрел сотрудник федеральной службы безопасности.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Свою вину в совершении преступлений мужчина полностью признал.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области в Палласовский районный суд. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
В открытых источниках сообщается, что рога сайгака используются в восточной медицине. Из них делают порошки, вытяжки и настойки, которые якобы обладают целебными свойствами при различных недугах.
Фото: пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.

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