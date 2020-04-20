Общество 20.04.2020 17:05
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20.04.2020 17:05
Волгоградское УФАС аннулировало многомиллионную закупку на организацию в городе-герое концерта, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы.
Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в антимонопольном ведомстве, такое решение было принято в ходе рассмотрения жалобы гражданского активиста, указавшего на положения в документации, ограничивающие конкуренцию при проведении аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта более 6,5 млн. рублей.
Так, по мнению заявителя, требования, установленные заказчиком – МУК «Волгоградконцерт» в аукционной документации к гастрольной вокальной группе, указывают на конкретный творческий коллектив, а именно на группу «Серебро».
Так, в частности, податель жалобы посчитал неправомерными и ограничивающими конкуренцию такие требования, как: образование поп-группы не ранее 1998 г., обязательное участие группы в конкурсе «Евровидение», а также требование о составе группы не менее 3 человек. Однако в результате рассмотрения жалобы данные доводы не подтвердились, поскольку под требования документации подходит несколько исполнителей, например, Пётр Налич, группа «Премьер-Министр» и Юлия Савичева.
При этом в действиях заказчика установлено нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, выразившееся в установлении требований, не позволяющих однозначно определить соответствие предлагаемой услуги требованиям аукционной документации. Например, отсутствовало обоснование необходимости установления требований об образовании поп-группы не ранее 1998 г., требования об обязательном участии группы именно в конкурсе «Евровидение», также не было раскрыто содержание требования о составе группы из 3 человек (имелось в виду 3 вокалиста, либо достаточно одного вокалиста и прочих участников группы).
«С учетом поручения Президента Российской Федерации об отложении всех мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, актуальность данной закупки утрачена, в связи с чем наиболее целесообразным способом устранения выявленных нарушений мы посчитали полное ее аннулирование», - сообщил начальник отдела УФАС Руслан Литвинов, который был председателем комиссии по рассмотрению указанной жалобы.
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