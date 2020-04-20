Общество

УФАС аннулировало закупку на проведение концерта в День Победы в Волгограде

Общество 20.04.2020 17:05
0
20.04.2020 17:05


Волгоградское УФАС аннулировало многомиллионную закупку на организацию в городе-герое концерта, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы.
Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в антимонопольном ведомстве, такое решение было принято в ходе рассмотрения жалобы гражданского активиста, указавшего на положения в документации, ограничивающие конкуренцию при проведении аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта более 6,5 млн. рублей.
Так, по мнению заявителя, требования, установленные заказчиком – МУК «Волгоградконцерт» в аукционной документации к гастрольной вокальной группе, указывают на конкретный творческий коллектив, а именно на группу «Серебро».
Так, в частности, податель жалобы посчитал неправомерными и ограничивающими конкуренцию такие требования, как: образование поп-группы не ранее 1998 г., обязательное участие группы в конкурсе «Евровидение», а также требование о составе группы не менее 3 человек. Однако в результате рассмотрения жалобы данные доводы не подтвердились, поскольку под требования документации подходит несколько исполнителей, например, Пётр Налич, группа «Премьер-Министр» и Юлия Савичева.
При этом в действиях заказчика установлено нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, выразившееся в установлении требований, не позволяющих однозначно определить соответствие предлагаемой услуги  требованиям аукционной документации. Например, отсутствовало обоснование необходимости установления требований об образовании поп-группы не ранее 1998 г., требования об обязательном участии группы именно в конкурсе «Евровидение», также не было раскрыто содержание требования о составе группы из 3 человек (имелось в виду 3 вокалиста, либо достаточно одного вокалиста и прочих участников группы).
«С учетом поручения Президента Российской Федерации об отложении всех мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, актуальность данной закупки утрачена, в связи с чем наиболее целесообразным способом устранения выявленных нарушений мы посчитали полное ее аннулирование», - сообщил начальник отдела УФАС Руслан Литвинов, который был председателем комиссии по рассмотрению указанной жалобы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
20.04.2020 19:40
Общество 20.04.2020 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 19:14
Общество 20.04.2020 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 18:54
Общество 20.04.2020 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 17:51
Общество 20.04.2020 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 17:36
Общество 20.04.2020 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 15:30
Общество 20.04.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 15:14
Общество 20.04.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 14:28
Общество 20.04.2020 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 13:52
Общество 20.04.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 12:28
Общество 20.04.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 11:54
Общество 20.04.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 10:54
Общество 20.04.2020 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 09:51
Общество 20.04.2020 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.04.2020 09:20
Общество 20.04.2020 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 08:41
Общество 20.04.2020 08:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:40
Волгоградские чиновники оценили дистанционные мучения школьников как «мощный толчок» образованиюСмотреть фотографии
19:14
В Волгоградской области продолжают ловить прохожих на улицахСмотреть фотографии
18:54
В Волжском отопительный сезон продлили до конца апреляСмотреть фотографии
18:48
При расследовании дела о миллиардной ликвидации Кировской свалки в Волгограде могут всплыть «крупные рыбы»Смотреть фотографии
17:51
Большинство новых заболевших в Волгоградской области привезли COVID-19 из МосквыСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде продлили отопительный сезон на неопределенный срокСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области житель Казахстана продал оперативникам рога сайгакаСмотреть фотографии
17:05
УФАС аннулировало закупку на проведение концерта в День Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде экс-полицейского осудят за аферу с угоном машиныСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области в 12 больницах примут коронавирусных больных с сопутствующими заболеваниямиСмотреть фотографии
15:30
Плавучие бани в Волгограде поставят на учет через судСмотреть фотографии
15:14
В Волгоградской области суды объявляют бой инфекциям и крысамСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области 24% пациентов болеют коронавирусом бессимптомноСмотреть фотографии
14:28
Умирали и уезжали: в Волгоградской области подсчитали оставшееся населениеСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области больных коронавирусом могут лечить на домуСмотреть фотографии
13:38
Следствие ищет источник заражения умершей от COVID-19 жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 7 человекСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде спасают молодую собаку с простреленной мордойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Волгоградских студентов-медиков мобилизовали на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
11:54
Уже 111 случаев: в Волгоградской области - рекордный прирост больных COVID-19Смотреть фотографии
11:53
Олег Савченко прогнозирует появление нового пакета мер поддержки предприятийСмотреть фотографии
11:27
Волгоградец стрелял по окнам из пистолетаСмотреть фотографии
10:54
В Волжском 70-летнюю даму насильно развели с молодым мужем-иностранцемСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области тесты на коронавирус делают 6 лабораторийСмотреть фотографии
10:00
Пьяный водитель в Волгоградской области чуть не убил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа помогают пожилым людямСмотреть фотографии
08:41
В Волгоградской области назвали район с самыми состоятельными врачамиСмотреть фотографии
20:15
«Лексус» волгоградки обсыпало камнями на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
18:27
Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позжеСмотреть фотографии
16:50
Губернатор встретил Пасху без маски с главой ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 