Расследования

Трио из Самары ждет суд в Волгограде за кучу «синтетики» из тайника под Тулой

Расследования 20.04.2020 16:28
0
20.04.2020 16:28


Длительные сроки лишения свободы ожидают троих участников преступной группы из Самары, за попытку сбыта тяжелых синтетических наркотиков в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, перед судом предстанут 24-летняя жительница Самары и двое ее 19-летних знакомых.
По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемые, получив по Интернету указания от сообщника, прибыли на автомобиле из Самары на территорию Тульской области. Согласно полученным координатам в лесополосе рядом с городом Суворов Тульской области они изъяли из тайника наркотические средства, являющиеся производными N-метилэфедрона.
Наркотики они расфасовали на более мелкие партии и планировали перевезти для дальнейшего сбыта на территорию Волгоградской области и Кабардино-Балкарской Республики. Противоправные действия были пресечены сотрудникам и правоохранительных органов. При задержании злоумышленников у них изъяли порядка 2 кг тяжелых синтетических наркотиков.
Свою вину фигуранты уголовного дела полностью признали.
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
20.04.2020 17:10
Расследования 20.04.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2020 16:45
Расследования 20.04.2020 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2020 13:38
Расследования 20.04.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2020 16:50
Расследования 19.04.2020 16:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2020 14:12
Расследования 17.04.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2020 12:42
Расследования 17.04.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2020 12:41
Расследования 17.04.2020 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2020 14:41
Расследования 16.04.2020 14:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2020 13:03
Расследования 16.04.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2020 11:49
Расследования 16.04.2020 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2020 16:57
Расследования 15.04.2020 16:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2020 16:37
Расследования 15.04.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2020 10:22
Расследования 15.04.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2020 14:08
Расследования 14.04.2020 14:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2020 13:47
Расследования 14.04.2020 13:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:31
В Волгограде продлили отопительный сезон на неопределенный срокСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области житель Казахстана продал ФСБ рога сайгакаСмотреть фотографии
17:05
УФАС аннулировало закупку на проведение концерта в День Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде экс-полицейского осудят за аферу с угоном машиныСмотреть фотографии
16:28
Трио из Самары ждет суд в Волгограде за кучу «синтетики» из тайника под ТулойСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области в 12 больницах примут коронавирусных больных с сопутствующими заболеваниямиСмотреть фотографии
15:30
Плавучие бани в Волгограде поставят на учет через судСмотреть фотографии
15:14
В Волгоградской области суды объявляют бой инфекциям и крысамСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области 24% пациентов болеют коронавирусом бессимптомноСмотреть фотографии
14:28
Умирали и уезжали: в Волгоградской области подсчитали оставшееся населениеСмотреть фотографии
14:09
При расследовании дела о миллиардной ликвидации Кировской свалки в Волгограде могут всплыть «крупные рыбы»Смотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области больных коронавирусом могут лечить на домуСмотреть фотографии
13:38
Следствие ищет источник заражения умершей от COVID-19 жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Банк «Открытие» в 2019 году на 55% увеличил выдачу кредитов субъектам МСБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 7 человекСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде спасают молодую собаку с простреленной мордойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Волгоградских студентов-медиков мобилизовали на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
11:54
Уже 111 случаев: в Волгоградской области - рекордный прирост больных COVID-19Смотреть фотографии
11:53
Олег Савченко прогнозирует появление нового пакета мер поддержки предприятийСмотреть фотографии
11:27
Волгоградец стрелял по окнам из пистолетаСмотреть фотографии
10:54
В Волжском 70-летнюю даму насильно развели с молодым мужем-иностранцемСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области тесты на коронавирус делают 6 лабораторийСмотреть фотографии
10:00
Пьяный водитель в Волгоградской области чуть не убил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа помогают пожилым людямСмотреть фотографии
09:20
Волгоградская филармония «ударит» по вирусу тотальной чисткойСмотреть фотографии
08:41
В Волгоградской области назвали район с самыми состоятельными врачамиСмотреть фотографии
20:15
«Лексус» волгоградки обсыпало камнями на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
18:27
Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позжеСмотреть фотографии
16:50
Губернатор встретил Пасху без маски с главой ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
«Сначало воду подчини»: в Волгограде жители тоже хотят от УК понимания ситуацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 