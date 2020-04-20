



Длительные сроки лишения свободы ожидают троих участников преступной группы из Самары, за попытку сбыта тяжелых синтетических наркотиков в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, перед судом предстанут 24-летняя жительница Самары и двое ее 19-летних знакомых.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемые, получив по Интернету указания от сообщника, прибыли на автомобиле из Самары на территорию Тульской области. Согласно полученным координатам в лесополосе рядом с городом Суворов Тульской области они изъяли из тайника наркотические средства, являющиеся производными N-метилэфедрона.

Наркотики они расфасовали на более мелкие партии и планировали перевезти для дальнейшего сбыта на территорию Волгоградской области и Кабардино-Балкарской Республики. Противоправные действия были пресечены сотрудникам и правоохранительных органов. При задержании злоумышленников у них изъяли порядка 2 кг тяжелых синтетических наркотиков.

Свою вину фигуранты уголовного дела полностью признали.

Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.



