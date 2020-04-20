Плавучие бани в Волгограде поставят на учет через суд





Волгоградская транспортная прокуратура направила в суды Волгограда 9 исков о постановке на учет плавучих бань. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на надзорное ведомство, исковые заявления поданы к собственникам таких объектов, которые эксплуатируются с нарушением законодательства.

Как выявила проверка, плавучие дома, в том числе использующиеся на коммерческой основе в качестве плавучей бани, состоят в качестве маломерных судов на учете в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области. При этом фактически такие дома не обладают признаками маломерного судна и являются плавучими объектами, следовательно, к ним применяются требования законодательства, регулирующего обеспечение безопасности плавучих объектов. В своих исках прокуратура просит обязать собственников поставить такие плавучие дома и бани на учет в реестре плавучих объектов.

Все иски в настоящее время находится на рассмотрении.



