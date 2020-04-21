Волгоград вошел в перечень российских городов с высокой социальной напряженностью





Волгоград и Волжский в рейтинге качества жизни заняли соответственно 56-е и 57-е места с одинаковым количеством баллов (63) из 75 российских городов с населением выше 250 тысяч человек. Как сообщает ИА «Высота 102», аналитики финансового университета при Правительстве РФ в очередном исследовании оценили города на конфликтность социальной среды, уровень доходов, готовность уехать из города и интерес к культурным ценностям. Волгоград и Волжский не вошли в перечень городов с высокими уровнями доходов, зато отметились по низкому показателю потребительской активности.

Волгоград в то же время стал одним из населенных пунктов с высокой социальной напряженностью, а Волжский – наоборот, признан одним из городов с самой низкой социальной напряженностью. Такая оценка была дана аналитиками по результатам исследования бытовой преступности, напряженности отношений на финансовом рынке. Волжский также отметился низким интересом жителей к культурным ценностям.

Лучшими по качеству жизни были признаны Санкт-Петербург (100 баллов), Москва, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил. Хуже всего обстоят дела с этим показателем в Якутске – всего 56 баллов. Исследование проводилось в форме социологического опроса по результатам первого квартала 2020 года.



