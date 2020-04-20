В Волгоградской области в 12 больницах примут коронавирусных больных с сопутствующими заболеваниями

Здравоохранение 20.04.2020 16:05
0
20.04.2020 16:05
В Волгоградской области 12 медучреждений готовы принять пациентов с коронавирусом со специализацией по различным профилям. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет здравоохранения Волгоградской области определил перечень больниц, куда госпитализируют больных, имеющих помимо коронавируса, другой диагноз.
В список вошли – клиническая больница №3; областная клиническая инфекционная больница №1, клиническая больница №5, клиническая больница №4, городская больница №2, клиническая больница №16, клиническая больница №12, клинический госпиталь для ветеранов войны, городская клиническая больница №1, Камышинская городская больница №1, ЦРБ Урюпинского и Михайловского районов.
В каждое из этих учреждений пациенты с коронавирусом могут попасть, имея и другие показания для лечения. В частности, в Волжском в городской больнице №2, специализирующейся на офтальмологии, могут оказаться коронавирусные больные, имеющие одновременные проблемы со зрением. В клинической больнице №12 окажут помощь в том числе и по профилю травматология, в клинической больнице №5 - в области хирургии и гинекологии и т.д.
Реклама
В Волгоградской области 24% пациентов болеют коронавирусом бессимптомно20.04.2020 14:48
Здравоохранение 20.04.2020 14:48
В Волгоградской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 7 человек20.04.2020 12:53
Здравоохранение 20.04.2020 12:53
Волгоградских студентов-медиков мобилизовали на борьбу с COVID-1920.04.2020 12:06
Здравоохранение 20.04.2020 12:06
В Волгоградской области тесты на коронавирус делают 6 лабораторий20.04.2020 10:08
Здравоохранение 20.04.2020 10:08
В Волгоградской области сразу шесть больных коронавирусом выявили в Палласовском районе19.04.2020 15:52
Здравоохранение 19.04.2020 15:52
В ЮФО количество больных COVID-2019 перевалило за тысячу19.04.2020 15:10
Здравоохранение 19.04.2020 15:10
В Волгоградской области уже 93 зараженных коронавирусом19.04.2020 12:18
Здравоохранение 19.04.2020 12:18
В Волгоградской области выявлено 79 случаев COVID-1918.04.2020 11:53
Здравоохранение 18.04.2020 11:53
В Волгоградской области назвали самый «любимый» у СОVID-2019 возраст человека17.04.2020 21:27
Здравоохранение 17.04.2020 21:27
В Волгоградской области коронавирусом заболели уже 62 человека17.04.2020 12:25
Здравоохранение 17.04.2020 12:25
В Волгоградской области завершили проверку по жалобам на медиков заболевшего коронавирусом16.04.2020 15:00
Здравоохранение 16.04.2020 15:00
В Волгоградской области трое больных коронавирусом подключены к ИВЛ16.04.2020 13:17
Здравоохранение 16.04.2020 13:17
Психоневрологический интернат в Волгоградской области проверили на COVID-1915.04.2020 15:22
Здравоохранение 15.04.2020 15:22
В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палатки15.04.2020 15:05
Здравоохранение 15.04.2020 15:05
Губернатор: в Волгоградской области становится больше тяжелобольных коронавирусом15.04.2020 14:01
Здравоохранение 15.04.2020 14:01
Реклама