В Волгоградской области в 12 больницах примут коронавирусных больных с сопутствующими заболеваниями





В Волгоградской области 12 медучреждений готовы принять пациентов с коронавирусом со специализацией по различным профилям. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет здравоохранения Волгоградской области определил перечень больниц, куда госпитализируют больных, имеющих помимо коронавируса, другой диагноз.

В список вошли – клиническая больница №3; областная клиническая инфекционная больница №1, клиническая больница №5, клиническая больница №4, городская больница №2, клиническая больница №16, клиническая больница №12, клинический госпиталь для ветеранов войны, городская клиническая больница №1, Камышинская городская больница №1, ЦРБ Урюпинского и Михайловского районов.

В каждое из этих учреждений пациенты с коронавирусом могут попасть, имея и другие показания для лечения. В частности, в Волжском в городской больнице №2, специализирующейся на офтальмологии, могут оказаться коронавирусные больные, имеющие одновременные проблемы со зрением. В клинической больнице №12 окажут помощь в том числе и по профилю травматология, в клинической больнице №5 - в области хирургии и гинекологии и т.д.



