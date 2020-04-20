Волгоградец стрелял по окнам из пистолета





До 5 лет лишения свободы за хулиганство грозит 21-летнему жителю Центрального района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в полицию поступило сообщение от жителя одного из многоквартирных домов в центре города, сообщившего о повреждении оконного стеклопакета выстрелом из оружия.

Участковый уполномоченный полиции установил личность и задержал хулигана. Им оказался 21-летний местный житель, который сознался в содеянном и пояснил, что приобрел пневматический пистолет и решил проверить его качества. С этой целью он вышел на балкон и произвел несколько выстрелов в сторону дома напротив, предполагая, что пули не долетят до строения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ – «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».



